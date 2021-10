Piano di Sorrento, al TreEsse la macchina che trasforma le bottiglie in punti spesa: ecco come

Ci troviamo a Piano di Sorrento per raccontare una trovata davvero geniale da parte del supermercato Tre Esse, che non solo incrementerà i propri clienti grazie a questa iniziativa ma, cosa più importante, darà una svolta green al riciclo delle centinaia di bottiglie che gli abitanti della penisola sorrentina – e di tutto il mondo – gettano ogni giorno nella plastica.

Stiamo proponendo questa bellissima iniziativa che si chiama “Bottle to bottle”. Le bottiglie vengono riciclate e trasformate in altre bottiglie. Il cliente scarica un’app sul cellulare, che si chiama Coripet, si fa riconoscere dalla macchina, e con l’inserimento della bottiglia intera nel macchinario, ottiene punti spesa da utilizzare direttamente nel supermercato TreEsse.

Ogni singola bottiglia in PET, quando raggiunge la fine del suo ciclo di vita, può essere riciclata e reinserita all’interno del sistema economico, creando nuovo valore per i consumatori, le aziende e l’ambiente. Le bottiglie in PET post consumo vengono trasformate in PET riciclato (rPET) attraverso un processo di tipo meccanico che permette al prodotto di avere nuova vita, riducendo così l’impatto ambientale.

Il processo meccanico, svolto dai riciclatori Coripet autorizzati EFSA, è sicuro, certificato e garantisce l’idoneità della plastica PET riciclata al diretto contatto alimentare.