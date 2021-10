Piano di Sorrento, al seggio di Trinità i Carabinieri fanno allontanare i candidati di entrambe le liste

Piano di Sorrento. Momenti di tensione ai seggi elettorali fra candidati, ma niente di rilevante, mentre nella frazione di Trinità, che comprende anche i votanti residenti ai Colli di San Pietro, dove in serata erano presenti entrambi i candidati sindaci, Vincenzo Iaccarino e Salvatore Cappiello, insieme ad alcuni componenti delle due liste, i carabinieri hanno invitato tutti ad allontanarsi.

I Carabinieri che erano a presidiare il seggio hanno invitato tutti i candidati ad allontanarsi ad almeno 200 metri. Ovviamente non sono mancate le contestazioni da parte dei componenti delle liste i quali hanno sottolineato che non stavano facendo alcun tipo di propaganda elettorale ma si trovavano semplicemente sul posto, ma tutti se ne sono andati subito appena è stato chiesto dalle forze dell’ordine.

Non vi eran in atto nessuno scontro, anzi fra alcuni candidati di una parte e dell’altra si chiacchierava tranquillamente, anche se giungevano voci di fibrillazioni da altri seggi, voci non confermate, in particolare ai seggi di Via Carlo Amalfi, dove c’è l’affluenza più altra .

Siamo in tema del cosiddetto silenzio elettorale regolato dalla legge 130 del 24 aprile 1975 che, all’articolo 8 dispone: “Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda. Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali”.

Proprio su questo punto qualcuno ha detto che si poteva stare, senza fare campagna elettorale, ma alla fine tutti se ne sono comunque andati senza discutere.

Domani si continua a votare fino alle 15.