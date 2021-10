Piano di Sorrento , affluenza per seggi bassa rispetto al 2016, ma è bassa in tutta Italia. Ecco sezione per sezione

Il ministero dell’Interno ha diffuso i dati relativi all’affluenza alle urne alle ore 12 e alle ore 19, Positanonews testata giornalistica online leader in Costiera amalfitana e Penisola sorrentina sta seguendo h 24 le elezioni carottesi . Il secondo rilevamento attesta che a Piano di Sorrento si è recato presso i seggi il 39,72% mentre il 2016 erano il 46,28 per cento degli elettori. Alle 12 la percentuale dei votanti era pari al 16,92% mentre nel 2016 al 20,77 per cento degli aventi diritto. Bisogna però dire che il calo è in generale in Italia e in Campania, a Napoli elettori in fuga , e a Vico Equense con quattro candidati sindaci e 300 candidati consiglieri comunali sono di meno quindi il dato va analizzato complessivamente . La situazione sui seggi è ancora incerta , i cittadini devono decidere fra Vincenzo Iaccarino e Salvatore Cappiello come futuro sindaco, le liste non hanno colorazioni politiche sono liste civiche.

ECCO IL VOTO SEZIONE PER SEZIONE ( Dati dal Ministero degli Interni, Prefettura di Napoli, Comune di Piano e sui posti )