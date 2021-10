Piano di Sorrento, a Villa Fondi possibilità di accedere ai vaccini senza prenotazione

Da venerdì 15 ottobre scatta l’obbligo del green pass per accedere sui luoghi di lavoro, ma sono ancora tanti i cittadini non vaccinati e che ora corrono ai ripari decidendo di sottoporsi al vaccino evitando, quindi, l’alternativa del tampone che risulterebbe oltre che costoso anche fastidioso dovendo essere ripetuto ad intervalli di 72 ore.

Abbiamo, quindi, raggiunto il centro vaccinale di Villa Fondi a Piano di Sorrento per chiedere informazioni. Sul posto erano presenti il Dott. Pasquale Ancellotto e la Dott.ssa Annalisa Tassiello che, con grande disponibilità, ci hanno spiegato che al momento stanno procedendo alla vaccinazione delle persone prenotate, molte per la seconda dose. E nel frattempo ci si prepara per cominciare la somministrazione anche delle terze dosi per i soggetti aventi diritto.

Per quanto riguarda i lavoratori della penisola sorrentina che necessitano di essere sottoposti a vaccinazione per poter ottenere il green pass (ma anche per tutti coloro che ancora non si sono sottoposti all’immunizzazione) i dottori hanno precisato che le persone interessate dovranno recarsi presso Villa Fondi senza obbligo di prenotazione e potranno essere sottoposti al vaccino, anche se il rilascio del green pass non sarà immediato ma bisognerà attendere alcuni giorni.

L’hub vaccinale di Villa Fondi è aperto dalle 8.30 alle 18.30/19.00 ed i medici e gli infermieri presenti saranno in grado di fornire tutte le informazioni sia sul green pass che sui vaccini.