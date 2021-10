PIANO. 4 NOVEMBRE 103° ANNIVERSARIO DELL’UNITAì NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE

Il 4 novembre 2021 – giovedì -, giornata dedicata all’Unità Nazionale e alle Forze Armate, quest’anno è il 103° anniversario della Vittoria e della fine della Prima Guerra Mondiale, che vuol significare anche un auspicio affinchè cessino tutte le guerre.

E’ una giornata importante della Storia d’Italia e d’Europa, oggi più di ieri, tutti siamo invitati a partecipare alla celebrazione per onorare la memoria dei Caduti della prima guerra mondiale e di tutte le guerre, che hanno sacrificato la loro vita perché la Patria fosse unita, libera e indipendente. La Celebrazione vuole anche testimoniare la vicinanza della popolazione alle Forze Armate per il ruolo che esse svolgono nel rispetto della Costituzione della Repubblica.

Il programma organizzato dal comune di Piano con l’invito alla partecipazione.

– ore 10.00 – Piazza Cota – Area adiacente ingresso casa comunale:

Cerimonia civile a ricordo e suffragio dei Caduti di tutte le guerre con deposizione di una corona di alloro al monumento dei caduti – Omaggio al tricolore con la partecipazione della Civica Amministrazione, delle Rappresentanze Militari e delle Forze

dell’Ordine, delle Associazioni Combattentistiche e degli Istituti Scolastici – (con partenza dall’area adiacente l’ingresso casa comunale, in corteo con la corona, il Gonfalone della Città di Piano con il Sindaco, i rappresentati dell’amministrazione, le Rappresentanze Militari e delle Forze dell’Ordine, delle Associazioni Combattentistiche e degli Istituti Scolastici si posizioneranno davanti all’aiuola con la lapide dedicata a “mons. M. Massa” con le spalle alla strada/piazza, mentre la banda intona prima una marcia e poi con le note del Silenzio si procede alla deposizione della corona di alloro al monumento dei caduti)

– ore 10.30 – Santa Messa nella Basilica di San Michele Arcangelo – a ricordo e suffragio dei Caduti di tutte le guerre con la partecipazione della Civica Amministrazione, delle Rappresentanze Militari e delle Forze dell’Ordine, delle Associazioni Combattentistiche e degli Istituti Scolastici a