Penisola Sorrentina: prendono il via i Progetti Utili alla collettività (PUC). Prendono il via i Progetti Utili alla collettività (PUC) nei Comuni dell’Ambito Territoriale N33: Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento e Vico Equense.

L’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona “Penisola Sorrentina” nella I Annualità del Piano di Zona Triennale in applicazione del IV Piano Sociale Regionale 2019-2021 ha programmato, a valere sulle risorse della Quota Fondo Povertà 2019, la somma di euro 90.000 da destinarsi all’attuazione dei Progetti Utili alla Collettività che vedono coinvolti, un numero complessivo di 225 percettori del Reddito di Cittadinanza per l’intero Ambito Territoriale N33.

Nell’ambito dei Patti per il lavoro e/o per l’inclusione sociale, i beneficiari del Reddito di Cittadinanza, così come previsto dal Decreto Legge 4/2019, coordinato con la Legge di conversione 28 marzo 2019 n.26 recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, sono chiamati a svolgere i Progetti Utili alla collettività (PUC) nel proprio comune di residenza, in attività riguardanti l’ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16.

Ai fini della piena attuazione della misura di contrasto alla povertà l’Azienda Speciale Consortile ha avviato insieme al Centro per l’Impiego una proficua collaborazione che permette ai Comuni e all’Ambito stesso uno scambio giornaliero di informazioni, a vantaggio del buon andamento dei servizi posti in essere, in quanto la normativa prevede un coinvolgimento nella misura del 50% dei destinatari individuati dai Servizi Sociali dei Comuni e dal Centro per l’Impiego.

I PUC rappresentano un’occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per l’intera collettività, soprattutto in questo periodo di pandemia, in cui c’è maggiore bisogno di supporto ai servizi comunali il cui scopo primario è quello di offrire risposte sempre più specifiche e vicine ai bisogni dei cittadini .