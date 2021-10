Penisola sorrentina: incidente ai Colli Fontanelle a Sant’Agnello nel tratto infernale

Ci ritroviamo a raccontare di un altro spiacevole episodio stradale avvenuto nelle zone alte della penisola sorrentina. Si tratta dei Colli Fontanelle, a Sant’Agnello, nel tratto infernale che periodicamente si rende protagonista di incidenti di vario tipo. Stavolta ad essere tirati in ballo pare siano stati un’automobile e un autobus, fermi nell’area di sosta in curva. Ma lasciamo agli enti di competenza la dovuta disamina del caso. La zona è sempre la stessa, tra i Colli Fontanelle a Sant’Agnello e i Colli San Pietro a Piano di Sorrento. Non pare vi siano state gravi ripercussioni sui guidatori, ma invitiamo alla prudenza soprattutto una volta giunti nel tratto in questione.

La testimonianza della pericolosità di questa strada è giunta più volte in redazione, suggerendo l’applicazione nel centro abitato dei Colli di Fontanelle di dissuasori di velocità e un sistema di controllo di velocità. Ormai la pratica incivile adottata da molti incivili che hanno scambiato la SS 145 per un circuito da corsa ha provocato nell’arco degli anni numerosi morti e feriti.