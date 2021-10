Penisola sorrentina: a Meta lavori al Giardino degli Agrumi

Questa mattina il paese di Meta, in penisola sorrentina, si è risvegliata con i lavori in corso al Giardino degli Agrumi. Si tratta di uno degli spazi verdi più belli della costa di Sorrento, che ormai da tempo non veniva curato e tutelato.

L’area “green” è situata nel pieno centro città, a pochi passi dalla Basilica del Lauro e dal Liceo Classico. Il Giardino fu inaugurato nel 2004 dall’ex sindaco Carlo Sassi, alla scadenza del suo secondo mandato consecutivo. Uno spazio unico, in posizione vantaggiosa e destinato al divertimento dei più piccoli ma anche alle tante persone che desideravano godersi attimi di relax in un posto tranquillo e immersi nel verde.

Da un po’ , forse troppo tempo, il Giardino era chiuso ed abbandonato. Ora ricominciano i lavori, nella speranza che uno spazio così funzionale non rimanga inutilizzato.