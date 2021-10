Pubblichiamo il video del pauroso incidente di ieri pomeriggio sulla corsia Nord dell’Autostrada A30 Salerno-Caserta nei pressi di Castel San Giorgio. Sotto la galleria S.Maria a Castello per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un maxi tamponamento a catena che ha visto coinvolti oltre 10 veicoli e diversi feriti.

VIABILITA’ IN TILT

Al momento si registrano quasi 7 chilometri di coda. Per i veicoli in direzione di Caserta si consigliano due percorsi alternativi: uscire a Castel San Giorgio, seguire le indicazioni per Nocera Inferiore, percorrere la SR 266, fino al rientro in Autostrada al casello di Nocera Pagani. In alternativa prendere la deviazione verso l’A16 percorrendo il raccordo Salerno-Avellino fino alla stazione di Avellino est dove è possibile entrare in A16 in direzione Napoli. Per i veicoli in direzione di Salerno si segnalano 3 km di coda tra Sarno e Castel San Giorgio. In alternativa si consiglia di uscire a Nocera Pagani, proseguire in direzione di Salerno attraverso la viabilità ordinaria, fino al rientro in autostrada alla stazione di Castel San Giorgio. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso sanitari e meccanici.