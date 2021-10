Paura a Caserta: nella notte treno travolge auto. Paura questa notte a Maddaloni, in provincia di Caserta, quando un treno ha travolto un’auto.

L’incidente è avvenuto al passaggio a livello vicino il Bivio ferroviario di Maddaloni, dove una Fiat 500 è rimasta intrappolata tra le sbarre in movimento e bloccata sui binari. L’auto è stata travolta e distrutta dal treno notte 793, partito da Torino Porta Nuova e diretto a Reggio Calabria. L’impatto è avvenuto alle 3.50 circa.

Fortunatamente al momento dell’impatto l’occupante della vettura non era bordo per cui non si registrano feriti ma solo ritardi dovuti alla sospensione ferroviaria tra Caserta e Cancello. I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il rottame dell’auto incastrato sotto le carrozze.

Danneggiato in maniera importante anche i treno. La polizia ferroviaria è al lavoro per ricostruire la causa del sinistro e le ragioni dell’abbandono dell’auto guidata in piena notte.