Partitella a tutto campo per il Sorrento in vista della gara con il Bitonto

Nella giornata di ieri il Sorrento ha disputato la partitella a tutto campo allo stadio Italia. Mister Cioffi ha provato uomini e schemi in vista del match di domenica a Bitonto (fischio di inizio alle ore 15). Da valutare le condizioni di alcuni giocatori come Sicuro, uscito anzitempo contro il Matino per un profondo taglio sulla fronte, ma in fase di recupero e Calabrese che ha subito un infortunio domenica scorsa nel finale di gara.