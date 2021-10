Parte oggi il campionato della Juniores del Sorrento. Mister Russo: “C’è entusiasmo e cercheremo di fare il massimo”

Parte questo pomeriggio alle 15:30 il campionato della Juniores del Sorrento, che affronterà l’Afragolese allo stadio Italia. Mister Giulio Russo è curioso di vedere all’opera i suoi in una gara ufficiale dopo tantissimo tempo. “C’è stato quasi un anno e mezzo di inattività per questi ragazzi, quindi non è semplice ritornare subito in forma – spiega il tecnico -. Abbiamo lavorato bene, c’è entusiasmo e cercheremo di fare il massimo”. L’obiettivo stagionale è ovviamente quello di fare bene e di provare a lanciare qualche giovanissimo in prima squadra: “Sono fiducioso, ho trovato una squadra ben strutturata – continua mister Russo – cui abbiamo aggiunto qualche tassello per un giusto mix di fisicità e brillantezza. Mi aspetto, con il tempo, che qualche ragazzo possa fare l’esordio agli ordini di Cioffi: quella sarebbe la mia più grande soddisfazione”.