Pallavolo, la Folgore Massa non è solo serie A

Mentre la Folgore Massa della serie A pensa alla prima vittoria di campionato, che potrebbe arrivare già nel prossimo match con il Sabaudia, c’è un’altra Folgore, quella di serie C, che riprende a giocare realmente in casa: a Massa Lubrense. Ecco quanto si legge in una nota: “Massa Lubrense riapre le porte al grande volley!!! Stasera grazie al grande investimento fatto dal nostro amico Mario Parlato, la serie C potrà di nuovo disputare le proprie partite a porte aperte! Alle ore 18 al Garden Bar di Via Massa Turro arriva la corazzata San Marzano Team Volley. La nostra tana della Pulcarelli, molti forse non sanno che non ha più omologa per giocare a porte aperte mentre grazie agli accorgimenti avuti, al Garden Bar si potrà giocare con il pubblico in presenza! Il massimo campionato regionale vi aspetta, la Folgore non è solo serie A”.