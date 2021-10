Palinuro Centola, nel paese del Cilento 18 contagiati

Ecco le Comunicazioni del Sindaco del Comune di Centola sull’emergenza covid:

“Nei giorni 26 e 27 sono stati effettuati nel nostro Comune in tutto 73 tamponi. In questo momento sono arrivati i risultati dei 15 tamponi effettuati giorno 26 tra questi risultano 3 casi positivii.Non sono ancora pervenuti i risultati dei 58 di giorno 27. Risultano quindi a stasera 18 casi positivi a Centola,6 a Palinuro, 2 a Foria e 2 a San Severino.

Si comunica che domani dalle 9:00 alle 10:00 verranno effettuati 22 tamponi a cittadini di Centola,Foria e Palinuro,per la maggior parte a chi ha partecipato alle cure termali a Contursi. Venerdì 29 dalle ore 14:30 alle ore 15:30 verranno effettuati altri 36 tamponi compresi gli alunni della classe II e IV della scuola primaria di Centola capoluogo.

Inoltre,mi vedo costretto a fare appello al senso di responsabilità di ogni cittadino a non divulgare notizie non veritiere e soprattutto a non creare allarmismi fuori luogo e senza nessuna competenza. Le notizie ufficiali sono in capo al Sindaco,quale autorità sanitaria locale,e al Capitano della Polizia Municipale Giuseppe Corsaro dallo stesso delegato.”