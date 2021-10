Ospina o Meret contro il Torino? Tifosi incerti ma decide Spalletti

Il Napoli si prepara ad affrontare il Torino al Maradona in una gara che i tifosi si augurano possa concludersi con l’ottava vittoria consecutiva in campionato degli azzurri.

Tra le scelte che Luciano Spalletti dovrà compiere una in particolare accalora i supporter partenopei, quella riguardante il portiere.

Ospina o Meret contro il Torino?

Alex Meret è tornato disponibile, ma David Ospina ha dimostrato grande solidità durante la sua assenza e sono molti ora a volere il colombiano in campo anche se l’ex Udinese era stato utilizzato come titolare nelle prime uscite stagionali. Ospina trasmette maggiore affidabilità ai tifosi del Napoli, che chiedono a Spalletti di confermarlo tra i pali.

I tifosi del Napoli si spaccano

“Ci avete stufato con Meret. Ospina è più forte e quindi è giusto che giochi lui. Meret è un ottimo giocatore ma sta in panchina”, il commento di Antonio su Facebook. Giammy concorda: “Non si potrebbe semplicemente ammettere che Ospina al momento gli è superiore? Non solo tra i pali, ma proprio per la leadership con cui guida la difesa”.

“Meret è un buon titolare in serie B”, esagera Gennaro, provocando la replica di altri tifosi, come Marco: “Abbiamo capito che Ospina è più forte (per i tifosi che continuano a parlare male di Alex) ed ha più esperienza, ma la vogliamo finire di dare contro a sto ragazzo?”.

Anche Giovanni difende il giovane portiere: “Meret è proprio odiato alla grande, ma gioca nel Napoli o nella Juve?”.

Antonio prova a mettere ordine: “Meret è un ottimo portiere affidabilissimo, con un grande futuro avanti a sé e con Ospina al suo fianco ha solo tutto da guadagnare. Nessuna squadra in serie A ha due portieri così forti e non capisco perché cercare sempre una polemica che non dovrebbe assolutamente esserci”.