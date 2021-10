Oggi Sting compie 70 anni: auguri dalla sua amata Positano

Oggi è il compleanno di Sting, pseudonimo di Gordon Matthew Thomas Sumner. Sting è un classe 1951, uomo d’altri tempi e artista immortale: è un cantautore, polistrumentista e attore britannico, che ha esordito come membro dei Police per poi intraprendere una carriera solista di successo. Le sue influenze musicali includono rock, jazz, reggae, musica classica, new-age e worldbeat.

Sting si è mostrato più volte a Positano, Capri e Li Galli nel corso di quest’estate 2021. Un mordi e fuggi che ha permesso al cantante di affezionarsi alla città verticale per quello che è davvero, non per il traffico asfissiante di piena estate. In questo 2021, infatti, Sting è approdato a Positano in barca, anziché via terra come alcuni anni fa. Questo gli ha permesso di godersi la perla della costiera per valutare di acquistare casa.

Nella speranza di averlo presto come concittadino, gli abitanti di Positano festeggiano con Sting i suoi 70 anni!