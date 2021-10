Oggi la Supplica alla Madonna di Pompei: ecco come seguirla in diretta. Come da tradizione nella prima domenica di Ottobre si tiene la Supplica alla Madonna di Pompei. Nella cittadina campana arrivano migliaia di fedeli provenienti da tutto il mondo.

Oggi, 3 ottobre alle 10.40 si terrà la celebrazione eucaristica, che sarà presieduta dall’Arcivescovo di Napoli, Mons. Domenico Battaglia. Al termine della celebrazione, alle 12 in punto, come da tradizione, sarà recitata la preghiera nata dal cuore del Beato Bartolo Longo nel 1883.

Qui sarà possibile seguirla in diretta.

Seguirà l’evento, in diretta televisiva, Tv2000 e l’emittente campana Canale 21, da sempre presente agli appuntamenti più importanti del Santuario di Pompei. Questo significa che la Supplica alla Madonna di Pompei sarà visibile anche in streaming sul sito dei canali di riferimento.

La santa Messa e la Supplica saranno celebrate sul Sagrato della Basilica.

Ad assicurare l’ordine pubblico saranno circa 100 tra poliziotti, carabinieri e finanzieri. Fa molto discutere la scelta di non chiedere il Green Pass, seppure si tratti di un evento all’aperto, poiché è prevista una grande affluenza di fedeli.

L’appuntamento con “L’Ora del Mondo”, così il Fondatore del Santuario Mariano definiva la Supplica, è tra i più attesi dai devoti mariani di tutto il mondo. La trasmissione di Canale 21 consentirà pertanto a tutti di partecipare al solenne rito che si svolgerà al cospetto di un limitatissimo gruppo di pellegrini nel rispetto delle norme anti Covid-19.

La trasmissione sarà visibile in Campania (LCN 12) , Lazio (LCN 10) , Molise (LCN 72) e Puglia (LCN 117) . ed in streaming all’indirizzo www.canale21.it . Solo la recita della Supplica sarà replicata alle ore 19.00 della stessa giornata di domenica 3 ottobre.

Da Pompei si leverà una preghiera universale per la pace, la solidarietà, la salute del corpo e spirituale dell’intera umanità che vive un tempo di angoscia ed alla Madre Celeste chiede protezione e speranza.