Oggi consiglio straordinario a Maiori, Tema: il depuratore, Capone non torna indietro

Maiori, Costiera amalfitana ( Salerno ) . Il depuratore, tema dibattuto dai cittadini maioresi e non solo da diverso tempo a Maiori che permetterebbe alla bella cittadina di ritrovarsi acque piu’ pulite d’estate, verra’ oggi discusso in Consiglio comunale dall’Amministrazione Capone. Sul tavolo ci sono i prezzi: costerebbe all’incirca 70.000 euro e molti si e no. I cittadini hanno seguito diversi convegni fino ad ora e non tutti sembrerebbero apprezzare l’idea. Chi sostiene che sia necessario chi no, sostenendo la posizione contraria di farne a meno in quanto il mare di Maiori sarebbe gia’ praticabile cosi. Dunque oggi la decisione spettera’ al sindaco e alla sua maggioranza. Un progetto che parte adesso e che vedra’ la sua luce a ridosso dell’estate prossima con l’accompagnamento del governatore Vincenzo De Luca che non ha intenzione di effettuare passi indietro in merito. Vedremo il sindaco Antonio Capone, che da alcune indiscrezioni, avrebbe tutta l’intenzione di farlo perche’ come Amalfi anche Maiori deve possedere il suo. La capienza delle acque che verranno depurate e’ abbastanza ampia.

Fabio Corniola