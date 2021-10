Oggi alle 15:30 U.S. Faiano 1965 – A.S.D. Vico Equense 1958: le parole di mister Ferraro

Dopo la splendida vittoria per 4-1 contro l’Alfaterna, il Vico Equense scende in campo oggi alle 15:30 per disputare la terza partita di campionato. Allo stadio Nuova Primavera di Bellizzi la gara sarà a porte chiuse. Mister Ferrara ha espresso i suoi pensieri e le sue sensazioni riguardo questa sfida molto importante. “La squadra è in crescita costante. Stiamo smaltendo i carichi di lavoro accumulati durante il precampionato. Il Faiano, squadra giovane come la nostra, è in cerca di riscatto dopo il ko con il San Marzano, quindi dobbiamo stare attenti e approcciare al meglio la partita fin da subito. Massima concentrazione, con l’unico obiettivo di portare a casa punti fondamentali. Qualcuno è un po’ acciaccato e non sarà della partita, ma ho piena fiducia nei miei ragazzi e soprattutto sono orgoglioso del nostro progetto, basato su tanti ragazzi giovani e quindi proiettato al futuro, ma al contempo, grazie all’apporto fondamentale di giocatori di grande esperienza, i tifosi possono dormire sogni tranquilli, perché anche il presente e questo campionato sono in buone mani”.