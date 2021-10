Nuove frane: rischio chiusura totale in Costiera Amalfitana

Viabilità, Statale 163 Amalfitana a rischio chiusura totale. Il Comune di Vietri sul Mare – come titola oggi il quotidiano “Le Cronache” scaricabile online – non intende più accollarsi responsabilità non sue e sollecita il Prefetto di Salerno.

Proprio in questi giorni, complice il cattivo tempo, ci sono state nuove frane e caduta di pietre di media grandezza. Il cattivo tempo di queste ore sta mettendo a dura prova la tenuta del costone che insiste sull’ex statale 163 amalfitana, al Km. 49+800, ricadente nel territorio del Comune di Vietri sul Mare. All’orizzonte, in mancanza di ulteriori interventi risolutivi ed anche urgenti l’unica soluzione potrebbe anche la chiusura totale dell’importante strada che collega Salerno alla Costiera Amalfitana. La strada, già a senso unico alternato regolato da impianto semaforico a tempo, così com’è sta provocando non pochi disagi.