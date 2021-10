Non solo Positano, incidenti al semaforo anche a Cetara: parla l’Anas

Al momento la situazione, comunque, è tornata sotto controllo: «La ditta appaltatrice ha provveduto al ripristino dell’impianto semaforico lato Positano secondo gli obblighi di guardiania e sorveglianza e del mantenimento in efficienza che ricadono sulla stessa impresa incaricata dei lavori», conclude Anas. Anche la madre di Fernanda Marino ha chiesto a gran voce che vengano rispettati i semafori, per non piangere altre vittime . In attesa che il raggruppamento temporaneo d’imprese costituito da “Consorzio Stabile Vitruvio” e “Impresig” completi gli eterni lavori.

Intanto, sulla stessa strada ma parecchi chilometri prima, tra Vietri sul Mare e Cetara, all’altezza della Pergola, s’è verificato un altro incidente. Di mezzo, pure in questo caso, il semaforo: da chiarire la dinamica dell’incidente, ma una Panda ferma col rosso sarebbe stata sorpassata dal motociclista, che l’ha tamponata facendo un volo di 10 metri. Sul posto i sanitari di un’ambulanza del 118 da Maiori che ha trasportato il centauro al ‘Ruggi d’Aragona’ di Salerno. Nessuna ferita per gli occupanti la vettura, la quale ha riportato danni allo pneumatico. Per la valutazione della dinamica e dei rilievi sono in un primo momento intervenuti i vigili urbani di Vietri sul Mare e i carabinieri del Radiomobile di Salerno, ma poi, vista la competenza territoriale, che era di Cetara, e la professione del centauro,un carabiniere, sono intervenuti i caschi bianchi di Cetara, guidati dal comandante Raffaela De Santis . Poi il ritorno dei vigili di Vietri.