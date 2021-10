Non si ferma all’alt dei Carabinieri: inseguito da Amalfi a Tramonti. Un uomo residente in Costiera Amalfitana questa mattina di domenica 17 ottobre 2021 non si è fermato al posto di blocco ad Amalfi dopo l’alt dei Carabinieri.

È stato, quindi, inseguito fino a Tramonti, dove è stato costretto a terminare la sua corsa.