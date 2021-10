Nocera Inferiore/Scafati: vaccini “fantasma”, al setaccio gli elenchi delle somministrazioni

Il sospetto, dunque, è che qualcuno si sia potuto inserire nei terminali avendo carpito le vecchie credenziali per far risultare vaccinate persone che non hanno mai ricevuto i farmaci per combattere il “mostri invisibile”. Una presunta procedura illecita che potrebbe essere stata attuata anche da remoto. Insomma, non per forza si è dovuto agire dall’interno degli hub ma pure a distanza. Tutti i “vaccinati non vaccinati” avrebbero ricevuto il certificato nelle ultime settimane, nei giorni in cui il green pass è diventato obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro.

A destare sospetti anche il fatto che non si tratterebbe di persone prevalentemente dell’Agro, in particolare dei comuni dove insistono i due hub vaccinali in questione. Gli inquirenti starebbero acquisendo gli elenchi di tutti i vaccinati nei centri ospedalieri di Nocera Inferiore e Scafati. Nelle prossime ore, le persone che risultano vaccinate e per le quali è stato appurato che non lo siano state dovrebbero essere convocate dalle forze dell’ordine. Dovrebbero essere chiamate a dare informazioni sul perché risultino in queste condizioni. Si parte dall’Umberto I e dal Mauro Scarlato, ma l’inchiesta potrebbe estendersi a macchia d’olio a tutti i centri vaccinali. Sotto osservazione in particolare quelli dell’area Nord della provincia. Le quindici persone al momento sotto osservazione potrebbero essere la punta dell’iceberg. Si è arrivati a scoprire i vaccinati non vaccinati grazie all’intuito dei responsabili sanitari, che hanno approfondito una serie di procedure e scoprendo l’incongruenza.