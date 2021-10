Nocera, incidente auto contro scooter: tre feriti

Nella notte tra sabato e domenica, intorno alle tre, un’auto e uno scooter si sono scontrati con violenza all’altezza del McDonalds. L’auto, una Fiat, era guidata da un ragazzo di 20 anni, mentre lo scooter, un Honda SH, da un altro giovane che viaggiava in compagnia di una ragazza.

A seguito dello scontro, i due giovani in scooter sono finiti a terra, a diversi metri di distanza l’uno dall’altro. Il conducente invece è rimasto illeso, ciononostante tutti e tre sono stati portati in ospedale. Sono intervenute due ambulanze che hanno portato i ragazzi in ospedale, uno di loro in gravi condizioni. Nei giovani in scooter i medici hanno riscontrato ferite guaribili in 10-25 giorni, mentre per il conducente in appena 3.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri del nucleo radiomobile di Nocera Inferiore e ai colleghi della stazione di Nocera Superiore. La strada è rimasta chiusa per due ore al traffico, per permettere alle forze dell’ordine di svolgere tutti i rilievi del caso e ai soccorsi di intervenire sui feriti.

Le autorità, infatti, devono ricostruire la dinamica del sinistro, per accertare eventuali responsabilità, in ragione delle ferite riportate da almeno due delle persone coinvolte. Oltre a questo hanno raccolto testimonianze dei passanti, cosa che servirà a ricostruire le dinamiche del sinistro. A tutte le persone coinvolte nell’incidente sono stati effettuati test per verificare un’eventuale assunzione di alcool e stupefacenti.

Purtroppo non si tratta del primo incidente di questo tipo a Nocera Inferiore. Un anno fa infatti una giovane veniva investita da un’auto che sfrecciava ad alta velocità con conseguenze per lei drammatiche, con l’amputazione di una gamba. Per questo motivo i Cittadini e i residenti hanno chiesto al comune di regolare i limiti di velocità dei mezzi, specie di notte.