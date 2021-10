Nel weekend di Halloween doppia sfida per il Sorrento Futsal! Si comincia con il posticipo del sabato sera alle ore 19, in Serie C1. Occasionalmente al Pala Gymnasium di Scafati, i rossoneri, dopo la brutta sconfitta con il Terzigno per 4-2, ospiteranno il Casagiove Futsal Club, attualmente terzo in classifica. Domenica, invece, la formazione U19 sarà di trasferta al Campo Oratorio di Praiano alle ore 12:30, per affrontare il Futsal Coast, reduce da una vittoria per 4-1 con il Guadagno Pack!