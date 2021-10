National League, l’Italia perde per 2-1 con la Spagna. Male i tifosi che fischiano l’inno spagnolo e Gigi Donnarumma

Non è una serata positiva per l’Italia che, nella partita valevole per la Nation League, interrompe la lunga serie di vittorie a cui aveva abituato i tifosi. Al San Siro, contro la Spagna di Luis Enrique, “vanno in scena” fischi impietosi all’inno nazionale spagnolo e verso colui che in quello stadio ha “abitato” per diversi anni e che è stato l’artefice della vittoria degli Europei: Gigi Donnarumma. I supporters italiani sono i primi a perdere la partita… in campo poi ci pensano giocatori che, nonostante la gara se la giochino con una prestazione decente, sono vittime della migliore tecnica e velocità degli avversari. In 10, poi, grazie all’espulsione di Bonucci, gli azzurri tentano comunque l’impresa di rimontare le 2 reti subite ad opera di Torres. A nulla però serve il gol di Pellegrini, arrivato all’ 83′. Finisce dunque 1-2 Italia – Spagna. È tempo di riflessioni per Mancini, è tempo di sperare che un giorno sugli spalti ci siano dei tifosi migliori!