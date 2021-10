Napoli: premier Draghi incontra sindaco su fondi e bilancio

NAPOLI, 26 OTT – I fondi per la città, la quota del pnrr, la situazione finanziaria di Napoli e il rosso di bilancio.

Questi alcuni degli argomenti principali al centro del colloquio che si è svolto oggi a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

L’incontro, apprende l’ANSA, si è svolto nel primo pomeriggio, dopo che Draghi ha risposto alla richiesta di Manfredi, convocandolo a Roma. Manfredi ha portato sul tavolo del premier tutti i problemi di cui ha parlato in campagna elettorale, tra cui anche un quadro di investimenti per Napoli e dei provvedimenti per rendere la città capace di attrarre investimenti privati. L’incontro di oggi, si sottolinea, è il primo passo concreto di istituzione di rapporto diretto tra Draghi e l’ex ministro dell’università, che Manfredi ha organizzato per porre davvero Napoli al centro della politica nazionale di un governo che finora non così propenso al Sud su tante questioni.

Draghi ha invece manifestato grande affetto per Napoli, dando a Manfredi forte disponibilità per il sostegno del governo nelle politiche per la città. Draghi e Manfredi si sono salutati, con il sindaco che ha promesso aggiornamenti al primo ministro sui provvedimenti e sulle necessità di sostegno.