Napoli, morte di Ciro Paone, fondatore di Kitonil. Il cordoglio della filiera d’eccellenza del Made in Italy

ll Club delle Eccellenze del Made in Italy ed il suo presidente Gianni Lepre, insieme all’Associazione orafa OroItaly ed il suo presidente Salvio Pace, esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Ciro Paone, fondatore e anima di Kiton. Patron di uno tra i brand più amati ed acclamati nel mondo, il Maestro Ciro Paone ha rappresentato l’essenza del genio visionario, portando la Sartoria napoletana nell’immaginario collettivo dell’intero pianeta. Punta di diamante del ‘made in Naples’, Ciro Paone resterà indelebile nei nostri cuori come un faro luminoso a cui puntare e da cui prendere spunto per raggiungere le vette più alte dell’eccellenza. Il Settore moda perde il padre dell’innovazione e della genialità tricolore.