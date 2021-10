Napoli – Legia Varsavia: le parole di Koulibaly

Alla vigilia di Napoli-Legia Varsavia, in conferenza stampa ha parlato Kalidou Koulibaly: “Per vincere domani ci vuole pazienza: la Legia aspetta gli avversari dietro per poi ripartire. E’ prima nel girone non per fortuna ma perché lo merita, anche se nell’ultimo match ha vinto all’ultimo minuto. In Europa League abbiamo preso troppi gol ma è un problema di testa, non della difesa. Dobbiamo ritrovare la solidità e spero che accada già a partire da domani. Spalletti? Mi fa piacere che il mister mi chiami “Comandante”, poi essere un motivatore per la squadra è normale per me perché sono qui da parecchi anni”. lo spogliatoio in questo momento: “Quando si vince si sta bene, ridiamo e scherziamo mentre in campo poi c’è bisogno di serietà. Questo è il gruppo più forte da quando sto qua, non voglio mancare di rispetto a nessuno ma penso questo. Spalletti ci dice che siamo dei campioni ma poi dobbiamo dimostrarlo giocando. K2 e K3 mi piacciono come soprannomi ma l’importante è vincere, queste sono cose da spogliatoio. Differenze tra il calcio italiano e quello straniero? Sì ci sono. In Inghilterra c’è più intensità mentre in Italia siamo abituati a gestire la palla. Noi ci dobbiamo adeguare alla squadra che abbiamo di fronte ma imponendo il nostro gioco. Io sono fortunato perché ho imparato l’italiano a scuola non sapendo che sarei venuto a vivere qui e, nel corso degli anni anche gli allenatori mi hanno insegnato tanto, a partire da Benitez”. Il futuro? Non dobbiamo pensare né alla Coppa d’Africa perché fino ad allora ci sono molte partite né se arriviamo primi o secondi nel girone di Europa League. Questo non è importante, l’importante è passare il turno perché il Napoli lo merita. Razzismo a Firenze? L’ho superato grazie ai miei compagni, allo staff azzurro e a tanti personaggi italiani che mi hanno contattato e sostenuto. Mi dispiace per quel ragazzo, sono pronto a vederlo e ad aiutarlo ma dobbiamo andare avanti in questa lotta contro il razzismo. Io non ho dormito per 2 notti e pensavo addirittura di aver sbagliato io.