Napoli, che spettacolo contro la Legia Varsavia!

Il Napoli di Spalletti scende in campo al Maradona con la missione di vincere contro la Legia Varsavia per continuare il cammino in Europa League. Se in campionato gli azzurri si trovano al primo posto in classifica, infatti, la strada in Europa era partita in salita con il pareggio con il Leicester e soprattutto con la sconfitta con lo Spartak Mosca. Spalletti mantiene le promesse fatte nel pre-gara: non si pensa alla Roma di domenica prossima, ma massima concentrazione in questa e cambi di 6/7 giocatori. Dal 1′ in effetti scendono in campo Meret, Manolas, Juan Jesus, Demme, Elmas e Mertens! Il Napoli domina tutta la partita, si rende pericoloso praticamente sempre, ma non riesce a segnare almeno fino a quando, gli intelligenti cambi del mister ed un guizzo di capitan Insingne, non portano i risultati. In 10 minuti gli azzurri vanno a segno per ben 3 volte: Insigne, Osimhen e Politano siglano le reti. Ora testa al campionato. Domenica prossima alle 18 un altro big match attende i partenopei: a Roma, contro la squadra di Mourinho che in Conference League ha perso 6-1 con il Bodo.