Napoli – Atitech, occasione di lavoro per gli under 35

Napoli – L’Atitech di Gianni Lettieri, prima compagnia indipendente d’Europa nel settore delle manutenzioni aeronautiche, lancia un’iniziativa rivolta ai giovani con la possibilità di entrare da subito nel mondo del lavoro. Dopo aver messo a disposizione uno degli hangar di Capodichino per i vaccini, l’azienda guidata dal presidente Gianni Lettieri, cerca giovani di età compresa tra i 20 e i 35 anni tra le figure professionali “sheet metal” (lamierista), operai specializzati. Tutti coloro che vogliono candidarsi devono inviare il Curriculum Vitae entro e non oltre le ore 23.59 dell’11 ottobre 2021 all’indirizzo mail recruiting@Atitech.it fornendo tutti i dati e le informazioni utili. I profili ritenuti idonei dall’azienda riceveranno una mail di risposta nella quale sarà indicato l’orario in cui il 13 ottobre sarà possibile effettuare un primo colloquio conoscitivo presso gli stabilimenti Atitech, in via Nuovo Tempio a Napoli. La Mro con sede a Napoli ha ampliato la sua attività firmando un accordo con la Israel Aerospace Industries’ (IAI) Aviation Group, leader mondiale tra le aziende aerospaziali, per trasformare i Boeing 737-700/800 da passeggeri a cargo. La realtà partenopea, infatti, è l’unica in Europa, ed una delle pochissime al mondo, che ha le maestranze e le attrezzature per operare questo tipo di conversione. Un’occasione dunque da non perdere per lavorare in una grande azienda partenopea in continua crescita.

A cura di Luigi De Rosa

Approfondimenti su : http://www.atitech.it/it/