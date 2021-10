Napoli, arrivano 700mila euro per Palma Campania. Nascerà un nuovo impianto sportivo. Grazie all’incessante lavoro del consigliere delegato Nello Gemito, otteniamo il finanziamento per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo. Unico comune del Vesuviano ad essere risultato finanziato sul bando nazionale “Sport e periferie”. Un risultato gigantesco.

Un piccolo palazzetto dello sport sorgerà nell’area della scuola di via Macello fungendo anche da palestra per il plesso scolastico. Sarà la “casa del calcio a 5”, sport sempre più praticato, con successo, a Palma Campania. Dopo anni di noncuranza per lo sport, e soprattutto per i giovani, l’elenco dei progetti che questa Amministrazione sta mettendo in campo diventa sempre più importante. Per Palma Campania.