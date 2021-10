Musicali news:Bono Vox, leader della famosissima band U2: ma è davvero lui?

Nella rubrica arte e musicali news ospitiamo la nostra bella collega Flora Febraro per una intervista esclusiva a nuova band circa le cover di grandi artisti e le proposte musicali di personaggi emergenti nel nostro territorio in provincia di Napoli e costiera sorrentina e amalfitana.

Bono Vox, leader della famosissima band U2: ma è davvero lui?

A vedere questa foto sembrerebbe proprio lui, ma in realtà è Roberto Minini, il sosia ufficiale di

Bono Vox, il famosissimo leader della band più seguita in tutto il pianeta: gli U2.

Ecco l’intervista che ha rilasciato per noi, in occasione di un suo evento.

Roberto quando e come è nata questa idea di interpretare uno dei cantautori della musica

irlandese più famoso al mondo?

“L’idea è nata da un cambio di occhiali – ci dice l’artista – mi trovavo presso un negozio di ottica di

una persona a me cara, per cambiare le lenti e appena misurai un modello tipo mascherina, lui mi disse:

Sai che somigli tanto a Bono Vox degli U2?

Così mi fece una foto e me la mandò la sera stessa. Io non sono un fans di Bono Vox, lo conosco,

ma non in modo approfondito. Guardai attentamente e mi resi conto che effettivamente c’era una

forte similitudine tra noi due, soprattutto nei tratti somatici. Decisi allora, da quel momento in poi,

di dedicarmi a questa importante trasformazione ed iniziai a cercare praticamente tutto quanto si

riferisse all’artista, oggetti, vestiti, accessori…..tutto ciò che potesse rendermi simile a lui.”

Cosa è accaduto quando hai iniziato ad essere riconosciuto come il vero Bono Vox e a ritrovarti intorno tutte le sue fans? Cosa hai provato?

“Si, ad un certo punto mi sono reso conto che la gente mi prendeva per il vero Bono Vox e tutte le

sue fans quando si avvicinano vedo che piangono, tremano, addirittura qualcuna si inginocchia e

sono emozioni fortissime che regalo ogni volta, tant’è che mi è difficile poter dire che sono un sosia

e non lui in realtà, perchè darei loro un dispiacere, vederle piangere perchè hanno visto il loro idolo

per me è qualcosa di inspiegabile. Io di professione sono fotografo di Vips e la persona che mi ha

regalato più emozioni è stato Richard Gere, il quale mi ha riconosciuto ufficialmente, come sosia di

Bono Vox e per me è stato il top”

Sappiamo che ora la band è al completo e che state per girare il vostro primo videoclip.

Ci vuoi dire quale brano famoso degli U2 avete scelto o vuoi che resti una sorpresa?

“Durante la pandemia si è formata questa band: al basso Gino D’ Alessandro, alla chitarra

Domenico Fusco, alla batteria Carmine Colurcio, alle tastiere Umberto Cibelli, 2° voce Erika

Minini. Nel frattempo io avevo tantissime segnalazioni, mi contattavano sia dall’Italia che

dall’estero perchè volevano formare la band e fare un tributo agli U2, ma io non me la sentivo

perchè non avevo acquisito ancora le capacità canore per poter reggere il confronto. Tutto è partito

dal bassista il quale, con tantissima insistenza, è riuscito a farmi cantare, provando e riprovando sia

a casa che in studio, con l’aiuto anche di mia figlia Federica che studia canto e inglese. Siamo in

procinto di registrare un videoclip promozionale, i brani che canteremo sono 3, faremo un mix con:

“With or without you”, “where the streets have no name”, “Vertigo”.

Ringraziamo Roberto Minini, per averci rilasciato questa bella intervista e auguriamo alla band

tantissimo successo, in attesa di ascoltare e vedere il loro videoclip.