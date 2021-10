Muore schiacciato da un trattore, tragedia nel Salernitano

A Giffoni Valle Piana un uomo è stato schiacciato da un trattore, perdendo la vita.

L’uomo aveva 79 anni ed era in possesso di un terreno a Giffoni Valle Piana nel quale ieri pomeriggio lavorava. Improvvisamente è stato schiacciato dal suo trattore. Il corpo è stato trovato qualche ora dopo, quando i parenti della vittima avevano iniziato a preoccuparsi del fatto che non era ancora rientrato a casa.

Sul posto sono immediatamente intervenuti anche i Carabinieri di Giffoni Valle Piana per i rilievi del caso.

Inoltre, il magistrato ha concesso il nulla osta per la sepoltura dell’uomo. Dolore per i parenti della vittima e per la comunità tutta.