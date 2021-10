Morto Rossano Rubicondi, il quarto marito di Ivana Trump aveva 49 anni ed era stato in vacanza a Capri. E’ morto Rossano Rubicondi. L’attore e showman di 49 anni era il quarto marito di Ivana Trump. A dare l’annuncio è stata Simona Ventura sui social: “Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio Rip”. Pare fosse malato da un anno.

Nel 2008, anno del matrimonio con Ivana Trump, Rubicondi venne selezionato come concorrente del reality “L’isola dei Famosi”, condotto proprio da Simona Ventura e in cui fece parlare per un presunto flirt con l’allora sconosciuta Belen.

La partecipazione all’Isola segnò l’inizio di una parentesi tra tv e cinema, con la partecipazione al film Natale a “Beverly Hills”. Rossano ha preso parte a diversi programmi televisivi, è stato anche ballerino per una notte a “Ballando con le stelle” nel 2018 con la Trump (si sono separati nel 2009 ma sono rimasti amici fino all’ultimo) ed è poi tornato (nel 2010) all’Isola dei Famosi, prima come inviato e poi nuovamente come concorrente.