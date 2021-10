Morte di Dora, il fidanzato “Ero innamorato di lei”

Si dice innocente, innamorato e molto scosso per l’accaduto Antonio Capasso, il fidanzato di Dora Lagreca, la trentenne, originaria di Montesano sulla Marcellana, morta nella notte fra l’8 e il 9 ottobre scorso cadendo dal balcone dell’appartamento a Potenza dove i due convivevano.

Lo ha fatto anche oggi tramite il suo legale, l’avvocato Domenico Stigliani, prima del nuovo sopralluogo dei Ris dei Carabinieri nell’abitazione in cui si sono consumati i fatti e ora sotto sequestro.

“È molto scosso, era molto innamorato della ragazza ed era sua intenzione iniziare con lei un progetto di vita” ha raccontato l’avvocato parlando con i giornalisti fuori dal palazzo dove l’uomo aveva affittato una appartamento al quarto piano. Stigliani ha ribadito che il suo assistito ha cercato di bloccare la donna che si sarebbe lanciata nel vuoto ma senza riuscirci.

Antonio Capasso che è indagato dalla Procura per il reato di istigazione al suicidio, nega che tra lui e Dora ci sia stata una lite prima della morte della donna ma parla di una semplice discussione verbale come avviene sempre tra fidanzati e dove al massimo si erano alzati i toni ma non un vero e proprio litigio.

I due pare avessero discusso già in macchina dopo il rientro dalla festa a cui avevano partecipato in serata ma per l’uomo non si è trattato di una lite e nulla lasciava presagire quanto caduto poco dopo. “Non c’è stata nessuna lite, è avvenuto tutto in pochi minuti, stiamo parlando di una casa piccola. Capasso non si aspettava questo epilogo.

I due si sono ritirati, lei si è spogliata per lavarsi e all’improvviso, mentre parlavano ad alta voce per delle questioni sentimentali, lei ha fatto questo gesto all’improvviso e lui non è riuscito a fermarla” ha raccontato l’avvocato, aggiungendo: ” Non c’erano segnali precedenti che facevano pensare ad un simile epilogo. Litigavano, non spesso che io sappia, come tutte le coppie prevalentemente per la gelosia di lei”

Maggiori chiarimenti potrebbero arrivare dall’autopsia svolta oggi alla presenza dei periti di parte compreso quello del ragazzo che essendo indagato ha potuto conferire un incarico a un medico di fiducia. Altri elementi potrebbero arrivare dagli esami tossicologici anche se Capasso ha comunque confermato che Dora aveva bevuto un paio di cocktail durante la festa prima del rientro a casa e niente altro.

