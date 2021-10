Minori :urgono attraversamenti pedonali rialzati come a Sorrento

Il colonnelo Rosa Russo, solerte comandante della polizia mun icipale di Sorrento, in accordo con il sindaco Massimo Coppola, sta progettando con i tecnici comunali la realizzazione di dossi artificiali da inglobare gli attraversamenti pedonali, per giunta colorati.

Dunque è possibile realizzare questi utili accorgimenti per le strade urbane volti a scongiurarte , o per lo meno limitare di molto, le pericolose scorribande di auto e soprattutto moto rumorose che mettono in serio pericolo l’incolumità dei passanti, degli appiedati, di quelli che vogliono godersi la città senza temere il pericolo stradale.

E allora perchè non a Min ori (noi ne reclamiamo la posa da tempo) che risulta essere l’unico centro della costa in cui i cittadini reclamano sicurezza stradale urbana

Quanto costa realizzarli a via Gatto, via Amato, via Vitorrio Emanuele, via Carola, ecc?

Ci sono certamente i fondi della tassa di soggiorno che, se fosse corrisposta da tutte le strutture turistiche operanti, dovrebbe dare una grossa mano.

CI PROVIAMO?