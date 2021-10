Minori, un nuovo positivo al covid 19: contagiati salgono a 13

Aggiornamenti covid 19 in questa domenica del 24 ottobre dal comune di Minori, dove il sindaco Andrea Reale ha reso nota la positività di un altro cittadino del paese della costiera amalfitana, attestando così gli attuali contagiati a quota 13. La situazione, a quanto pare, risulta essere sotto controllo vista l’appartenenza del nuovo contagiato al nucleo familiare precedentemente risultato positivo. Ecco il comunicato.

Registriamo in data odierna N 1 NUOVO POSITIVO in nucleo familiare di precedente positivo. Il numero totale positivi in Minori risulta essere di N.13 persone.

Il Sindaco Andrea Reale