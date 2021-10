Minori, successo della I edizione “Lemon Trail”

Minori (Costiera Amalfitana), successo della I edizione “Lemon Trail”

Grande soddisfazione per la buona riuscita della prima edizione del LEMON TRAIL con la partecipazione di oltre 120 atleti provenienti da tante località della Regione Campania.

Vince Giovanni Ruocco di Minori, un atleta che partecipa assiduamente e che vanta diverse vittorie in gare similari. Un grazie a tutti i partecipanti e soprattutto agli organizzatori che con determinazione e competenza hanno curato tutti i particolari per regalarci un evento sportivo che ci fa ben sperare che il periodo della buia pandemia sia solo un lontano ricordo.

Un ringraziamento a tutti i volontari della Protezione Civile Millenium, della Croce Rossa, del Gruppo Scout di Minori e al Dott. Angelo Sammarco per la grande disponibilità dimostrata. Questa prima edizione del TRAIL sia foriera di grande entusiasmo per allargare la collaborazione e intrecciare rapporti con altre realtà nazionali e internazionali per avere in Costa D’Amalfi per la seconda edizione numerosi atleti provenienti da altre regioni e nazioni. Ringraziamo la Proloco è il Signor Michele Ruocco per aver integrato il TRAIL con una passeggiata di Trekking sul SENTIERO DEI LIMONI famoso in tutto il mondo. Andiamo OLTRE insieme in sicurezza adottando tutte le misure di prevenzione COVID 19 nel rispetto di tutti e consapevoli delle responsabilità individuali. Buona Domenica .

L’ Amministrazione Comunale