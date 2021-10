Minori, sabato 30 ottobre in Piazza Cantilena una postazione dell’Avis per donare il sangue

Minori, costiera amalfitana. Sabato 30 ottobre 2021, dalle ore 8.00 alle 10.30, in Piazza Cantilena sarà presente una postazione dell’Avis del Comune di Salerno per la raccolta di sangue stante la carenza patita negli ospedali.

Per poter effettuare la donazione sarà necessario esibire un documento di identità ed il Codice Fiscale. Coloro che hanno completato il ciclo di vaccinazione Covid-19 potranno chiedere gratuitamente l’esecuzione del dosaggio quantitativo degli anticorpi e gli esami saranno inviati via mail.

Per poter donare il sangue bisogna avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni. Se si tratta della prima donazione non bisogna superare i 60 anni. Si deve, inoltre, avere un peso corporeo non inferiore a 50 chili.

Ricordiamo che l’intervallo tra una donazione e l’altra deve essere di 90 giorni per gli uomini e 180 giorni per le donne.

Per le prenotazioni chiamare il numero 3356574781.

Nel rispetto delle normative di prevenzione per la diffusione del Covid-19, i donatori dovranno attendere il proprio turno mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro.