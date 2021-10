Minori: restyling a Torre. Mormile batte l’Ente. Ce ne parla Salvatore Serio in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

Il Tar della Campania ha accolto il ricorso presentato da Fulvio Mormile , consigliere comunale d’opposizione di Minori, contro la Soprintendenza ed il Municipio amministrato dal suo avversario, il sindaco Andrea Reale , annullando il diniego di autorizzazione paesaggistica relativo ai lavori concernenti un immobile presente nel comune costiero. Il consigliere Mormile intendeva effettuare un intervento di recupero di un fabbricato di sua proprietà risalente ai primi anni del ’900 e che si presenta degradato, inagibile e disabitato da tempo, ubicato in località Torre. Lo scorso 31 maggio, però, la Soprintendenza aveva espresso parere negativo rispetto all’intervento: per tale motivo, il Comune di Minori non ha concesso l’autorizzazione paesaggistica per i lavori. Il progetto su cui la Soprintendenza si è espressa costituisce la rielaborazione di un altro progetto, sul quale si era già espressa sfavorevolmente in corso di istruttoria e rispetto al quale, a seguito delle osservazioni di Mormile, nel corso di un incontro tra le parti, sono state “concordate” alcune modifiche concernenti nel ridimensionamento del locale tecnico, nell’eliminazione di una velux in corrispondenza del locale bagno nel sottotetto. Nonostante le novità non è arrivato il parere favorevole dalla Soprintendenza.

«Il locale tecnico è stato ridotto in minima parte e la sua consistenza resta tale da costituire a tutti gli effetti un nuovo vano non contenuto affatto, come affermato, nella sagoma del fabbricato.