Minori, muro distrutto sulla Statale da mesi e nessuno lo ripara

Minori, Costiera amalfitana muro distrutto sulla Strada Statale Amalfitana 163 da mesi e nessuno lo ripara. Lo scorso luglio ci fu un incidente nel tratto tra Minori e Maiori che coinvolse due operai. Fortunatamente il tempestivo soccorso ha scongiurato il peggio. A tutt’oggi peró la ringhiera di protezione della principale se non unica arteria della Costa d’Amalfi é ancora non riparata. Si parla di fare gallerie, mega opere , finanziate dalla Regione Campania e dai milioni di euro che arrivano dall’Europa, ma l’ANAS e i comuni non si interessano neanche di riparare un muro . Il tratto di strada non é molto sicuro nemmeno per i pedoni. Sarebbe auspicabile la realizzazione di una passeggiata come l ‘ex sindaco di Ravello Salvatore Di Martino aveva indicato in programma durante gli scorsi comizi nella città della musica. In realtà tutta la statale 163 non è a misura di pedone e in particolare in alcuni tratti sarebbero opportuni degli interventi. Valeria Civale