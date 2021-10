Minori, interventi di manutenzione straordinaria al cimitero comunale

L’Amministrazione comunale di Minori ha programmato una serie di interventi al locale cimitero, con l’obiettivo di migliorarne l’aspetto esteriore e la funzionalità. Come è noto, la manutenzione ordinaria è affidata alla Miramare Service Srl, società a totale partecipazione pubblica, e che si occupa anche della cura del verde. Gli interventi strutturali, viceversa, competono al Comune, che ha già in corso alcune opere mentre altre prenderanno il via nel mese di novembre, subito dopo la commemorazione dei defunti.

In particolare, sono previste le seguenti lavorazioni:

– Demolizione e rifacimento degli intonaci esterni;

– Rifacimento del manto impermeabile del terrazzo posto al piano 1°;

– Riparazione e/o sostituzione dei manti di copertura, con modifica delle pendenze, dei loculi posti al piano 2° e 4°;

– Risanamento del calcestruzzo dei frontalini dei loculi al piano 1°, 2°, 3° e 4°;

– Ripristino dei tratti di intonaco deteriorati, con tinteggiature e rivestimenti;

– Posa in opera di nuovi cordoli in pietra a delimitazione delle aiuole;

– Fornitura in opera di nuova lattoneria in lamiera preverniciata, compresi i canali di gronda e i tubi pluviali;

– Ripristini murari per le strutture danneggiate.

Tali interventi, oltre ad accrescere il decoro, l’efficienza e la fruibilità della struttura, varranno a consolidarne il pregio complessivo, anche nella considerazione dell’utenza, tenendo conto che è altresì in via di programmazione la costruzione di nuovi loculi.