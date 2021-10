Minori in lutto per la scomparsa di Francesco Fortezza, ex Carabiniere. Dopo una vita dedicata interamente alla famiglia ed al lavoro, si ricongiunge con la sua amata sposa Amelia.

A darne la triste notizia sono i figli Antonio, Salvatore e Mario, le nuore, la sorella, i fratelli, i cognati, i cari nipoti, i pronipoti e tutti i parenti.

I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 13 ottobre alle ore 10.00, nella Basilica di Santa Trofimena.

La redazione di Positanonews porge le sue più sentite condoglianze alla famiglia ed a quanti l’hanno amato.