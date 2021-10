Minori, i saluti alla Dott.ssa Claudia Ferrigno che termina il suo lavoro all’Usca ed al Centro Vaccinale territoriale

Minori, costiera amalfitana. Il Delegato alla Sanità Andrea Reale comunica: «La Dottoressa Claudia Ferrigno termina oggi la sua esperienza lavorativa all’USCA ed al Centro Vaccinale territoriale, accingendosi ad un altro capitolo della sua vita professionale. Sento di interpretare il sentire non solo dei colleghi amministratori, ma delle comunità dell’intera Costa d’Amalfi nell’esprimerle con assoluta sincerità uno ringraziamento per il servizio che ha reso, nel difficile anno in cui ha svolto il suo ruolo, ai cittadini e alle istituzioni.

Nei momenti duri e spesso drammatici che tutti abbiamo vissuto, Claudia si è rivelata un costante punto di riferimento, sempre presente in ogni ora del giorno e della notte al di là dell’orario lavorativo, disponibile per le emergenze più improvvise e difficili, pronta ad ogni appello delle strutture sanitarie e amministrative e dei cittadini stessi, prodiga di cure e consigli per chiunque ne avesse bisogno.

Grazie, Claudia, per essere stata in trincea con tutti noi e più di noi, grazie per l’amore con cui hai svolto questo gravoso compito in un momento delicato per tutti ma soprattutto per te, alla tua prima esperienza professionale, e grazie per le doti di spiccata umanità che hai dimostrato.

Ti rivolgiamo, cara Dottoressa, gli auguri per una carriera lunga e gratificante, con la speranza che tu possa presto tornare nel nostro territorio, così bisogno di medici capaci e responsabili».