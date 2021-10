Minori, i ringraziamenti del sindaco Reale al signor Di Spirito per la donazione in favore del cimitero

Minori, il sindaco Reale scrive al signor Di Spirito per ringraziarlo della donazione in favore del cimitero cittadino: «Gentilissimo Signor Di Spirito, non è solo a titolo personale, ma a nome dell’intera comunità cittadina che Le esprimo grande riconoscenza ed estrema soddisfazione per il nobile gesto che Ella ha voluto compiere per il bene della nostra Minori.

La considerevole cifra che ha deciso di corrispondere come donazione per il miglioramento del nostro bel cimitero, testimonia innanzitutto della considerazione e dell’affetto che Ella nutre da sempre verso la città e i cittadini, un affetto ampiamente corrisposto nel corso dei lunghi anni di frequentazione da parte Sua e della Sua famiglia.

Come concordato, la somma donata sarà utilizzata per l’edificazione di nuovi loculi e per una sistemazione complessiva dell’area cimiteriale, così da renderla ancora più suggestiva e serena, oltre che agevole per le attività di culto.

Tra le opportunità che la Sua generosità rende possibili, c’è anche quella di allestire un ascensore per l’accesso ai livelli superiori, che sarebbe estremamente utile e apprezzato dall’utenza: Le assicuro che ci impegneremo per realizzarlo.

Nell’attestarLe nuovamente la gratitudine e la stima di tutti i cittadini, Le confermo altresì la sincera e perdurante amicizia dell’intera Minori, un sentimento consolidato nel tempo e che non verrà mai meno. Ancora grazie».