Minori: gli orari di apertura del cimitero comunale per le festività dei Santi e dei Defunti. Si avvisa la cittadinanza che, in occasione della festività dei Santi e della giornata della ricorrenza dei Defunti, per garantire l’accoglienza dei visitatori, il Cimitero Comunale rimarrà aperto dalle ore 8.00 alle ore 19.00 nei seguenti giorni:

domenica 31 ottobre 2021,

lunedì 1 novembre 2021,

martedì 2 novembre 2021.

Inoltre, in aggiunta al normale servizio di linea, per le giornate di lunedì 1 e martedì 2 novembre 2021, verrà istituito un servizio di navetta gratuito di collegamento con il Cimitero Comunale.

La navetta sarà a disposizione dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.45 alle ore 19.30.