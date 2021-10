Minori, gli orari della Sante Messe al Cimitero Comunale nei giorni 1 e 2 Novembre

Minori, costiera amalfitana. Nei primi due giorni di Novembre in tanti si recheranno presso il Cimitero Comunale per far visita ai propri cari defunti deponendo un fiore e recitando una preghiera in loro suffragio e, per chi lo desiderasse, sarà possibile partecipare alla Celebrazione delle Sante Messe che saranno officiale lunedì 1 Novembre alle ore 15.30 e martedì 2 Novembre alle ore 10.30 e 15.30. Il 2 Novembre, inoltre, ci sarà anche la Benedizione delle Tombe.

Un modo per vivere con devozione e raccoglimento questi giorni in comunione spirituale con tutti coloro che abbiamo amato in questa vita e che ora dormono il sonno eterno.

(video di Valeria Civale)