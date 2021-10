Minori e Agerola ricordano don Pasquale Gentile

Minori, Costiera amalfitana . Domenica 17 ottobre la Comunità Minorese ricorderà in preghiera l’anima diletta di don Pasquale Gentile a 7 anni dalla sua ascesa la cielo nellipncredulità generale. Sette anni e sembra solo ieri.

Don Pasquasle arrivà dalla frazione Gete del Comune di Tramonti, inviato dal Vescovo per essere giovane tra i giovani e curare, insieme, la vita sociale e religiosa del borgo.

Un crudele destino lo sottrasse all’affetto dei minoresi che, numerosi, si portarono ad Agerola, suo centro di origine, per tributargli l’ultimo saluto.

Messa officiata dal parroco di Minori, don Ennio Paolillo, suo successore nella basilica dedicata a Santa Trofimena, alle ore 18.oo