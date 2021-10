Minori, don Ennio Paolillo per 32 anni di sacerdozio: “Grazie al vostro affetto”

Oggi è un giorno davvero molto speciale per don Ennio Paolillo, parroco di Minori, in costiera amalfitana. Il tanto apprezzato e stimato don Ennio festeggia oggi ben 32 anni di sacerdozio, pubblicando alcune foto in ricordo della sua ordinazione. Questa sera, alle ore 18:00, su terrà una messa di lode e ringraziamento per il 32esimo anniversario di sacerdozio di Don Ennio.

In questo giorno de mio 32°anniversario di ordinazione sacerdotale rendo grazie al Signore per il dono della vocazione – scrive don Ennio -,un grazie di vero cuore a tutti voi che continuate a sostenermi con il vostro affetto e la costante preghiera.

Don Ennio non dimentica di ringraziare i suoi amici di una vita e compagni di carriera, e scrive: Una gran bella squadra!!! Il Signore ci ha fatto incontrare e insieme abbiamo vissuto momenti bellissimi in vista del Sacerdozio… Sempre uniti nella fraternità sacerdotale e nella preghiera per un fecondo ministero a servizio del bene

della Chiesa…